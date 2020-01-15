شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة القابضة» تفتتح وجهة جديدة للتجزئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «الشارقة القابضة»، وهي شراكة استراتيجية بين شركة «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، أمس عن افتتاح أحدث وجهات التجزئة ضمن المجمعات السكنية في الشارقة تحت اسم «متاجر المصلّى».
ويقع مركز التسوق «متاجر المصلّى» بالقرب من منطقة سكنية رئيسية بجوار ميدان دار الحكومة في الشارقة، حيث يوفر مزيجاً متنوعاً يضم 24 متجراً كما يضم المركز «كارفور هايبرماركت» باقة متنوعة من منافذ المأكولات والمشروبات التي توفر معاً مركزاً اجتماعياً مريحاً وجذاباً لقاطني المنطقة.
ويحتفي «متاجر المصلى» بروح المجتمع، حيث يوفر تجربة راقية وسهلة الوصول للسكان. ومن خلال الأسلوب السلس في الدمج بين خدمات التجزئة المختلفة، ومن المتوقع أن يستقبل المركز 1.5 مليون زائر خلال عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشارقة القابضة» تفتتح وجهة جديدة للتجزئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.