«الشارقة القابضة» تفتتح وجهة جديدة للتجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «الشارقة القابضة»، وهي شراكة استراتيجية بين شركة «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، أمس عن افتتاح أحدث وجهات التجزئة ضمن المجمعات السكنية في الشارقة تحت اسم «متاجر المصلّى».

ويقع مركز التسوق «متاجر المصلّى» بالقرب من منطقة سكنية رئيسية بجوار ميدان دار الحكومة في الشارقة، حيث يوفر مزيجاً متنوعاً يضم 24 متجراً كما يضم المركز «كارفور هايبرماركت» باقة متنوعة من منافذ المأكولات والمشروبات التي توفر معاً مركزاً اجتماعياً مريحاً وجذاباً لقاطني المنطقة.

ويحتفي «متاجر المصلى» بروح المجتمع، حيث يوفر تجربة راقية وسهلة الوصول للسكان. ومن خلال الأسلوب السلس في الدمج بين خدمات التجزئة المختلفة، ومن المتوقع أن يستقبل المركز 1.5 مليون زائر خلال عام 2020.