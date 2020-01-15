«بيئة» و«تبريد» توحدان جهودهما لتطوير عملهما في الشارقة

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أعلنت «بيئة»، والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن توصلهما إلى اتفاقية شراكة يتم من خلالها استكشاف تطوير مشاريع تبريد المناطق على نطاق واسع في إمارة الشارقة.

وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة أمس من قبل كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، وبدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد».

وبموجب الاتفاقية الجديدة، يقوم الطرفان بتطوير مشاريع تبريد المناطق المحتملة في جميع أنحاء الشارقة، لاسيما أن حلول تبريد المناطق يعد أكثر ملاءمة للبيئة، كما يمتاز بفاعليته من حيث التكلفة، عند مقارنته بأساليب التبريد التقليدية، فضلاً عن تناغمه مع رؤية «بيئة» من أجل تحقيق حياة مستدامة أفضل للمجتمع.

وفي إطار تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الحريمل: «لقد قمنا بضخ استثمارات كبيرة في مجال الاستدامة والبنية التحتية في إمارة الشارقة حتى الآن، وتعد شراكتنا مع «تبريد» نموذجاً آخر على التزامنا المستمر في البحث عن الحلول الجديدة التي تكون أكثر استدامة وأعلى تنافسية من حيث التكلفة. وعلى ضوء الظروف المناخية القاسية التي تواجهها دولة الإمارات، خاصة خلال فصل الصيف، فإننا نأمل من خلال مشاريع تبريد المناطق الجديدة للتوصل إلى الحلول الناجحة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك بالاعتماد على حلول وإجراءات تكون أكثر كفاءة عندما يتعلق الأمر باستهلاك الطاقة».

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «يسعدنا التوصل إلى علاقة تعاون مع شركة بيئة لاستكشاف الفرص لتقديم حلول التبريد الموثوقة والمستدامة والفعالة من حيث الكلفة لإمارة الشارقة. إن ما نقوم به من عمليات أساسية قوية، إلى جانب تقنياتنا المبتكرة وفريقنا من الخبراء وقدراتنا الهيكلية جعلت من «تبريد» الشريك المفضل، ونتطلع إلى المساهمة في مواصلة النمو ودعم الاستدامة طويلة الأجل للإمارة».

ويعتبر تبريد المناطق جزءاً أساسياً من أنظمة الطاقة التي تشكل أساس التنمية المستدامة والاقتصادية والحضرية، كما أنها مثالية للمشاريع الواسعة وعالية الكثافة، مثل المناطق التجارية في وسط المدن والمطارات والجامعات والأبراج السكنية والمؤسسات التجارية. وتعتمد تقنيات تبريد المناطق على محطة تبريد مركزية توفر التبريد للمباني ضمن شبكتها، وتقوم المحطة بتوفير المياه المبردة عبر شبكات الأنابيب المعزولة تحت الأرض لمجموعة من المباني في المنطقة المشمولة بالخدمة. وتستخدم محطات نقل الطاقة المياه المبردة لدخول الهواء البارد إلى المباني لتكييف الهواء، بينما يعود الماء الدافئ إلى المحطة لإعادة تبريده وتوزيعه من جديد. وفي بعض الحالات، تستخدم المحطات مياه البحر القريبة بدلاً من مياه الشرب، ما يحقق المزيد من الفوائد البيئية وتوفير المياه. وتتميز تقنيات تبريد المناطق بجدواها من حيث التكلفة وخفض تكاليف البناء .