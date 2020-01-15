«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع سريلانكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة ماجينثا جاييسنها سفير سريلانكا لدى الإمارات، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي ونظيرتها في سريلانكا، والعمل على فتح آفاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقدم محمد هلال المهيري شرحاً تعريفياً عن استراتيجية غرفة أبوظبي في دعمها لبيئة الأعمال في أبوظبي، كونها ممثل القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، مستعرضاً حزمة متنوعة من الخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها من شركات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

من جانبه أعرب ماجينثا جاييسنها عن سروره بالزيارة الرسمية الأولى له إلى غرفة أبوظبي، وما وجده من حسن الاستقبال والحفاوة، كما أشار إلى أن العلاقات الثنائية الطيبة بين الإمارات وسريلانكا لها تاريخ طويل، لاسيما في المجال الاقتصادي، والتبادل التجاري، حيث تعد دولة الإمارات من ضمن أهم 10 دول في حجم التجارة مع سريلانكا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعرب عن تقديره لما تنفذه دولة الإمارات من مشاريع متنوعة في سريلانكا، وكذلك الرعاية والاهتمام اللذان تحظى بهما الجالية السريلانكية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن في دولة الإمارات يعمل نحو 300 ألف من الجالية السريلانكية، وتعتبر الإمارات ثاني أكثر دولة تعمل فيها العمالة السريلانكية.