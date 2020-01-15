شكرا لقرائتكم خبر عن الواقع الافتراضي لتدريب موظفـي «أبوظبي للتوزيع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المهندس سلطان الظاهري كبير موظفي أمن المعلومات في شركة أبوظبي للتوزيع عن استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتدريب الموظفين على التعامل مع معالجة المشاكل التي قد تظهر في مشروع النفق الاستراتيجي باستخدام التكامل بين المعلومات والمستشعرات المتواجدة بالنفق دون الحاجة لوجود الموظفين بالنفق ما يوفر نفقات النقل والمعدات التي تستخدم لنزول الموظفين النفق. وقال خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة إن هناك مشروع آخر للواقع المعزز يوضح مشاكل أنابيب الصرف الصحي عبر مسح أغطية البالوعات من الخارج ومعرفة الانسدادات بشكل دقيق في جميع أنحاء الإمارة ما يوفر الوقت والتكلفة.

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