حامد بن زايد يشهد فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي أمس فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» التي تقام تحت عنوان «تسريع وتيرة التنمية المستدامة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وحضر سموه الجلسات التي شارك فيها كل من إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة والشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة.
والتقى سموه على هامش فعاليات الأسبوع الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما تطرق سموه ورئيسة الوزراء الضيفة إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي انطلق أمس، وأهميتها في تعزيز العمل من أجل استدامة التنمية في العالم. (وام)
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