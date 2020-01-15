شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الاستراتيجية التفصيلية للصناعات المتقدمة قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن الوزارة بصدد طرح الاستراتيجية التفصيلية للصناعات المتقدمة في دولة الإمارات قريباً والتي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وذلك بعد اعتماد السياسة العامة للصناعات المتقدمة من مجلس الوزراء الموقر.

وقال وزير الطاقة والصناعة، بالتزامن مع فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن الاستراتيجية التفصيلية للصناعات المتقدمة وتطبيقاتها سيكون لها مردود إيجابي على مختلف القطاعات المحورية في الدولة كونها تعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والتركيز على التصنيع الرقمي وتطوير اقتصاد معرفي وأنشطة صناعية ذات مزايا مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية.

وأشار إلى أنه تم طرح أول منصة إلكترونية تجمع كل المصنعين والمصانع الموجودة في الدولة بهدف تمكن المستثمرين من التعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق الدولة كافة والحوافز التي تقدمها الإمارات في قطاع الصناعة والتصنيع.

وقال وزير الطاقة والصناعة إن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ترتكز على 3 مسارات رئيسية تتمثل في إضافة محطات للطاقة المتجددة سنوياً وتقليل التكلفة في إنتاج الطاقة مع زيادة عدد المشاريع إضافة إلى تقليل تكلفة تحلية المياه عن طريق استدامة محطات الإنتاج.

وأضاف أن الإمارات نجحت في تخفيض متوسط تكلفة تحلية المياه بنسبة تزيد على 70% في العديد من محطات التحلية نتيجة استخدام تقنيات فصل توليد الكهرباء عن تحلية المياه من خلال محطات تعمل بتقنية التناضح العكسي والتي من شأنها تقليل التكلفة وتوفير الكثير من الغاز الذي كان يحرق لتحلية المياه.

Advertisements

وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى أن إنتاج الإمارات من الطاقة المتجددة سيصل إلى نحو 5 آلاف ميجاواط خلال العامين المقبلين وذلك في ظل العمل على إضافة محطات للطاقة النظيفة سنويا بما يتوافق ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة ليصل إنتاج الدولة إلى 44 ألف ميجاواط بحلول عام 2050 وهو ما يتطلب إضافة ما بين 2 إلى 3 آلاف ميجاواط من الطاقة النظيفة سنويا. وأوضح أنه جار العمل حاليا على إنشاء العديد من محطات التحلية التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، مضيفا أن إنتاج الإمارات من المياه يقدر بما يزيد على مليار و900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً.

وقال إن مستوى الحضور والمشاركة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 يعكس أهمية الحدث على مستوى العالم ودور الإمارات الرائد في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

ووقعت وزارة الطاقة والصناعة اليوم خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة ثلاثة عقود مشاريع استراتيجية يتمثل العقد الأول في تطوير أطلس الطاقة الحرارية الأرضية «الجيو حرارية» لدولة الإمارات وذلك في إطار جهود الوزارة لتنويع مصادر الطاقة واستدامتها وتحقيق أقصى فعالية للطاقة المتوفرة من خلال توفير خرائط إمكانات الطاقة المتجددة في الدولة والتي تساعد بشكل فعال في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم دراسة جدوى مشروعات الطاقة الجيو حرارية لاتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار والتخطيط المستقبلي.

ويأتي العقد الثاني لإعداد الخريطة الهيدروجيولوجية لدبي والمناطق الشمالية والذي من شأنه أن يساعد في تقييم الموارد المائية السطحية والجوفية في الدولة حيث سيتم توظيف هذه الخرائط في دراسات السدود والمنشآت المائية وتحديد مناطق الفيضانات ومساحات وتوزيع المسطحات المائية بمختلف أنواعها إضافة إلى تحديد منسوب المياه الجوفية وجودتها وكميتها بما يتماشى مع مؤشرات التنمية المستدامة ولاسيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه.

وجاء العقد الثالث بهدف تصميم وتطوير المنصة الجيومكانية لمصادر المياه في دولة الإمارات «أطلس الإمارات للموارد المائية» وهو منصة المعرفة وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالمياه على جميع المستويات «موارد المياه التقليدية وغير التقليدية» وستكون هذه المنصة المرجع الأمثل لمتخذي القرار ودعم الدراسات والمشاريع المختلفة لشركاء وزارة الطاقة والصناعة في قطاع المياه. (وام)