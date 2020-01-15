شكرا لقرائتكم خبر عن «فيزا» تستحوذ على شركة «فينتك » بـ 5.3 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت شركة «فيزا» على شراء شركة «بيلد» للخدمات المالية الرقمية (فينتك) ومقرها وادي السيليكون، لقاء 5.3 مليار دولار. وتوفر الشركة تقنيات ربط عملاء البنوك الرقمية مع بنوكهم. وتحظى بدعم مؤسسات مرموقة على رأسها «جولدمان ساكس».

وتأتي الصفقة بعد مرور أقل من عامين على تقييمها ب 2.65 مليار دولار.

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