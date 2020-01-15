أبوظبي تستضيف منتدى القطب الثالث الهيمالايا 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، نيابة عن دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع ألفور واجنار غريمسون، الرئيس السابق لآيسلاند، حول استضافة إمارة أبوظبي منتدى «القطب الثالث الهيمالايا» 2021.

وسيقام المنتدى الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية العام المقبل تحت عنوان «القطب الثالث الهيمالايا.. الخطوط الأمامية للتغير المناخي»، ويستهدف بحث أهمية تعزيز التعاون الدولي في القطب الشمالي بالنسبة لمستقبل الانهيارات الجليدية في منطقة القطب الثالث «الهيمالايا»، والموارد المائية في آسيا، كما سيتم تسليط الضوء عبر المنتدى على الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في مجال الأبحاث والاستثمار في الطاقة النظيفة، كما سيتم استعراض المساهمات الإماراتية في تحول الطاقة وجهود العمل من أجل المناخ.

وضمن جدول أعمال اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي للاستدامة ترأس الدكتور الزيودي الاجتماع السابع ل «المجموعة الوزارية الخضراء» الدولية المعنية بالقضايا البيئية والعمل من أجل المناخ واستدامة المياه، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

واستهدف اجتماع المجموعة التي تضم في عضويتها 6 دول التباحث والنقاش حول الحراك، والجهود الدولية للعمل من أجل المناخ وتعزيز تحول الطاقة، واستدامة المياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

(وام)