شكرا لقرائتكم خبر عن «التسويات الدولية» يضم بنوكاً مركزية من أسواق ناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد بنك التسويات الدولية وهو مظلة للبنوك المركزية للتوسع في صفوفه لأول مرة منذ عام 2011 في إطار مجموعة من التغييرات التي ستعطي الأسواق الناشئة أهمية أكبر.

وقال البنك إن مجلس الإدارة دعا بنوكاً مركزية من الكويت والمغرب وفيتنام للانضمام إلى المؤسسة التي مقرها في بازل بسويسرا والتي تأسست في عام 1930 وتضم حاليا 60 عضواً.

وقال جنس ويدمان رئيس مجلس إدارة البنك «مراجعة العضوية على فترات دورية تضمن أن تظل قاعدة العضوية متماشية مع وضع البنك العالمي وتكليفه بدعم الاستقرار النقدي والمالي العالمي».

(رويترز)

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