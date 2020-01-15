محمد بن راشد:محمد بن زايد يضع الإمارات على خريطة الريادة الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل أحد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بزيارة المعرض المصاحب لأسبوع أبوظبي للاستدامة.. مشيداً سموه بالمشاركة الدولية الواسعة في هذا التجمع العلمي التقني العالمي الذي يهدف إلى تجميع القدرات والطاقات والأفكار العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأشمل للطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وبارك سموه جهود ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يرعى ويدير أسبوع أبوظبي للاستدامة ويشرف على فعالياته المتنوعة والعديدة بنفسه، ما جعل لهذا الأسبوع مكانة خاصة ومحترمة في الأوساط العالمية سواء على مستوى الدول والحكومات أو على مستوى القطاع الخاص في هذه الدول التي تحرص على المشاركة في فعاليات أسبوع الاستدامة في العاصمة الحبيبة أبوظبي.

وقال سموه: إن أفكار محمد بن زايد وتطلعاته نحو المستقبل أحدثت نقلة نوعية لدولتنا العزيزة على خريطة الريادة في العمل الإنساني أولاً، ثم التنمية المستدامة في الإقليم والعالم أجمع.. مشيراً سموه إلى الدور الكبير الذي تلعبه «مصدر» في بلورة وتجسيد أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجهة مستقبل الطاقة النظيفة عالمياً. وأضاف سموه: إن أخي محمد بن زايد الروح الوطنية الصادقة والملهمة لأجيال وطننا وشبابه ويجسد سياسة الدولة وقيادتها المعطاءة في أنه يميز بين إرادة التغيير وتغيير الإرادة ويتمسك بل ويؤمن بقوة الإرادة ويرفض إرادة القوة.. وفقه الله لخدمة دولتنا وشعبنا وإعلاء مكانتهما في العالم.