بومبيو يحذر شركات التكنولوجيا من مخاطر التعامل مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، الشركات المتواجدة في سيليكون فالي، مهد مجموعات التكنولوجيات العملاقة، من المخاطر التي تواجهها في التعامل مع الصين.

وقبل توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين بكين وواشنطن، قال بومبيو أمام «مجموعة قيادة سيليكون فالي» (سيليكون فالي ليدرشيب جروب) «لست هنا لأطلب منكم مغادرة الصين. في الواقع، بالعكس: نريد للشركات الأمريكية أن تغتني عبر إبرام صفقات هناك وإحداث وظائف هنا».

وأضاف «في الوقت نفسه، علينا التأكد من أن شركاتنا لا تبرم عقوداً تعزز جيش منافسنا، أو تسهل قمعه لبعض مناطق البلاد». وتابع «يجب أن نتأكد من أن التكنولوجيا الأمريكية لا تغذي دولة مراقبة صارمة»، مؤكداً أنه يجب «عدم التضحية بالمبادئ الأمريكية من أجل الرخاء».

ودعا الشركات الأمريكية إلى «طرح بضعة أسئلة فقط: بماذا يتعلق الأمر؟ ما هي الصلة الحقيقية بين المخاطر التي قد تحدث والامتيازات التي ننتظرها من هذه الصفقات في الصين؟».

(أ ف ب)