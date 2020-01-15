«أبوظبي للزراعة»: نمضي نحو استدامة الأمن الغذائي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي والحيوي بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمثل الاستدامة جوهر عمل الهيئة وأولوية استراتيجية تستهدف تعزيز الكفاءة الإنتاجية واستدامة الموارد وتشجيع المزارعين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة.(وام)

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