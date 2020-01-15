شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أبوظبي تجمع العالم من أجل مستقبل الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل أحد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتجول سموه يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أرجاء القاعة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» مستهلاً جولته بالتوقف عند جناح شركة «مصدر» إذ اطلع سموه ومرافقوه على المشاريع العملاقة التي تنفذها «مصدر» إحدى شركات «مبادلة» في خمس وعشرين دولة حول العالم لإنتاج الطاقة الهيدروجينية.

واستمع سموه من المسؤولين في مصدر إلى شرح من خلال المجسم الضخم المعروض في الجناح حول عدد المشاريع وطاقة كل مشروع من الطاقة النظيفة والدول التي تتعاون معها «مصدر» في مشاريع استثمارية في ميدان الطاقة النظيفة.

ثم عرج سموه على جناح إكسبو 2020 دبي، واستمع من القائمين على الجناح إلى شرح حول دور «إكسبو 2020 دبي» في نشر الوعي المجتمعي بشأن تدوير النفايات واستخدام الطاقة المتجددة والتركيز من خلال اللقاءات والمنتديات التي تقوم بها إدارة إكسبو 2020 في الجامعات والمدارس وغيرها على موضوع الاستدامة الدائمة لضمان مستقبل أفضل في مختلف المجالات.

جناح «ديوا»

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جناح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التي تحرص كل عام على المشاركة في هذا المعرض العالمي الذي يستقطب جميع مطوري المشاريع في مجال طاقة المستقبل والموزعين والمبتكرين والمستثمرين من أرجاء العالم من أجل استعراض واكتشاف الحلول الجديدة للتحديات الرئيسية والاتجاهات الجديدة التي تشكل آفاقاً للتنمية المستدامة حول العالم.

واطلع سموه في جناح «ديوا» على أهم المشاريع القديمة والجديدة التي تنفذها الهيئة في دبي من خلال مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم والذي تصل طاقته الإنتاجية بحلول عام 2030 إلى نحو 5000 ميجاواط باستثمار يصل إلى 50 مليار درهم.

ومن أحدث المشاريع التي اطلع عليها سموه من خلال مجسم ضخم مشروع الهيدروجين الأخضر لإنتاج الكهرباء باستخدام الهيدروجين والذي سيتم تشغيله في الربع الأول من العام الجاري كمرحلة تجريبية ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميجاواط في الساعة بعد بلوغه التمام عقب المرحلة التجريبية، ثم تعرف سموه الى المرحلة الخامسة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

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جناح «التغيير المناخي»

واختتم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جولته في المعرض بزيارة جناح وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعرض ملامح مستقبل الاستدامة في قطاعات الزراعة والفضاء والطاقة والتنقل من خلال ملتقى «كليكس» الذي تنظمه الوزارة للسنة الثالثة على التوالي.

واطلع سموه على مشاريع الملتقى التي يبلغ عددها نحو 42 مشروعاً ابتكارياً تتضمن أقماراً صناعية خاصة بالطقس وأخرى خاصة بالزراعة وخلايا وقود الهيدروجين وشبكات الشحن السريع للمركبات الكهربائية.

تجمع علمي تقني

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بزيارة المعرض المصاحب لأسبوع أبوظبي للاستدامة.. مشيداً سموه بالمشاركة الدولية الواسعة في هذا التجمع العلمي التقني العالمي الذي يهدف إلى تجميع القدرات والطاقات والأفكار العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأشمل للطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وبارك سموه جهود ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يرعى ويدير أسبوع أبوظبي للاستدامة ويشرف على فعالياته المتنوعة والعديدة بنفسه ما جعل لهذا الأسبوع مكانة خاصة ومحترمة في الأوساط العالمية سواء على مستوى الدول والحكومات أو على مستوى القطاع الخاص في هذه الدول التي تحرص على المشاركة في فعاليات أسبوع الاستدامة في العاصمة الحبيبة أبوظبي.

وقال سموه: «إن أفكار محمد بن زايد وتطلعاته نحو المستقبل أحدثت نقلة نوعية لدولتنا العزيزة على خريطة الريادة في العمل الإنساني أولاً ثم التنمية المستدامة في الإقليم والعالم أجمع».. مشيراً سموه إلى الدور الكبير الذي تلعبه «مصدر» في بلورة وتجسيد أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجهة مستقبل الطاقة النظيفة عالمياً.

وأضاف سموه: «إن أخي محمد بن زايد الروح الوطنية الصادقة والملهمة لأجيال وطننا وشبابه ويجسد سياسة الدولة وقيادتها الرشيدة في أنه يميز بين إرادة التغيير وتغيير الإرادة ويتمسك بل ويؤمن بقوة الإرادة ويرفض إرادة القوة.. وفقه الله لخدمة دولتنا وشعبنا وإعلاء مكانتهما في العالم».

رافق سموه في الجولة.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين والمرافقين. (وام)