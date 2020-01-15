أبوظبي تحتضن أول مزرعة طماطم في العالم باستخدام LED

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

كشف عبد العزيز الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع المدار، عن إنتاج الطماطم عبر أول مزرعة داخلية تجارية في العالم من أبوظبي نهاية العام الجاري 2020، وذلك بطاقة إنتاجية بمقدار طن في اليوم، مشيراً إلى أن المزرعة تعتبر الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم إضاءة LED الاقتصادية وبطريقة مستدامة؛ حيث تمتد على مساحة 5000 متر مربع على زراعة الورقيات الدقيقة (مايكروجرين)، وهي النباتات الكاملة النمو التي تحصل في المراحل المبكرة وتكون جاهزة للاستهلاك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمزرعة بنهاية هذا العام، لترتفع كمية المنتوجات الزراعية التي تزرعها شركة مدار حالياً بنسبة ثلاثة أضعاف، وسيتم توزيع جميع المنتجات المزروعة محلياً في جميع أنحاء الإمارات؛ لتكون متوفرة للشراء على مستوى الدولة.

وقال: يشكل لنا المشروع الزراعي الجديد محطة فارقة في تطوير عملياتنا، وخطوة مهمة مع استمرار النمو السكاني في الإمارات وزيادة التوجه نحو الاستدامة، ستساعد المزرعة الجديدة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النوعية، وتنويع خيارات المستهلكين في الإمارات؛ لمنحهم أفضل المنتجات المزروعة محلياً، مع مراعاة نوعية الإنتاج.