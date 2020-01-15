الاقتصاد

تزويد المزارع خارج أبوظبي بمياه معالجة قريباً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس محمد مشيط المزروعي مدير دائرة المشاريع والتوصيلات في شركة أبوظبي للتوزيع، أن نسبة نقاء المياه في شبكات الشركة بإمارة أبوظبي تبلغ 98.7% مشيراً إلى أنها صالحة للشرب وأفضل من شركات تعبئة المياه، مطمئناً المستخدمين حول استخدامها في تحضير الطعام والشرب، حيث إنها تحتوي على معادن أكثر من المياه المعدنية في الأسواق.

وقال المزروعي إن الشركة ستمد مستقبلاً المزارع خارج مدينة أبوظبي، وتحديداً على طريق أبوظبي - العين وأبوظبي - دبي مثل الختم والعجبان والرحبة، بمياه زراعية معالجة عبر مرحلتين بمشروعين عملاقين خلال سنة ونصف السنة.

وأشار إلى هناك خطة لدى الشركة بتحويل 30% من سيارات الشركة إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2022 والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من عمليات الشركة.

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