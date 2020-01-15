«عجمان الإعلامية» تربط خدماتها الرقمية ببوابة الدفع الذكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، عن ربط الخدمات الرقمية للمدينة ببوابة عجمان للدفع الذكي. وستوفر هذه الخطوة خيارات وقنوات دفع متعددة للشركات العاملة في المدينة الإعلامية، تضمن لهم السهولة والراحة ودرجة عالية من الأمان.

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي: «يسعدنا أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة نجحت في الانضمام لعدد من الدوائر الحكومية التي سبق أن ربطت خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي. ونحن هنا نثني على الجهود الحثيثة التي بذلتها دائرة المالية في عجمان من أجل تلبية احتياجات وطموحات مدينة عجمان الإعلامية الحرة من خلال هذا النجاح الذي من شأنه أن يرتقي بجودة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في المدينة الإعلامية».

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية: «نحرص دائماً على وضع رضا المتعاملين في قمة أولوياتنا. الآن وبعد ربط خدماتنا الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي التي توفر خيارات وقنوات دفع متعددة، باتت خدماتنا التي تشمل طلب بطاقة منشأة جديدة، طلب الحصول على إذن دخول للدولة، إتمام إجراءات الفحص الطبي وطلب الهوية الإماراتية، ختم الإقامة على جواز السفر، وغيرها من الخدمات، تتمتع بالسهولة والراحة ودرجة عالية من الأمان، الأمر الذي يضمن إسعاد المتعاملين».

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «نحن نعمل بشكل وثيق مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في عجمان لتلبية احتياجات متعامليها الذين أصبحوا يفضلون استخدام المنصات الذكية في الدفع. وإن ربط الخدمات الرقمية لمدينة عجمان الإعلامية الحرة ببوابة عجمان للدفع الذكي يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به بوابة عجمان والرامي إلى تبسيط إجراءات المعاملات وعمليات الدفع لمختلف فئات المتعاملين من الأفراد والشركات».