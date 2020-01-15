شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يصدر صكوكاًبـ 500 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة من أحد البنوك أن بنك أبوظبي الأول، جمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك، وقام البنك بتسويق الصكوك بعائد ربح عند 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفقاً للوثيقة. (رويترز)

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