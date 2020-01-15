«ستيل فاب».. 22 ندوة حول اتجاهات السوق والابتكارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهدت فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2020»، المنعقد في مركز إكسبو الشارقة حتى ال16 من يناير الجاري، إطلاق النسخة الأولى من مسابقة «أفضل لحام» التي ينظمها المركز بالتعاون مع «لينكولن إلكتريك» ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، وتهدف إلى تعزيز التميز في صناعة اللحام لدى المحترفين والمهنيين في هذا المجال، من مختلف الشركات المشاركة في المعرض، حيث تعد فرصة للتنافس من أجل تمثيل شركاتهم، فضلاً عن تقدير جهودهم في تبني أفضل الممارسات وسعيهم لتطوير متطلبات التصنيع الحديثة.

ويُعد «ستيل فاب 2020» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم 300 شركة من الإمارات و35 دولة حول العالم، المعرض الأكبر للحام والقَطع في المنطقة، حيث تمثل المنتجات المشاركة المتخصصة في هذا المجال ما يقرب من ثلث المعروضات من أصل أكثر من 700 علامة تجارية مشاركة في الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

كما شهد المعرض أيضاً عقد 11 ندوة متخصصة في يومه الثاني، تمحورت حول تقنيات جديدة في اللحام والقطع بالليزر الليفي، وتقنيات تحضير الأسطح ومعدات الطلاء الواقية، وطرق تفجير الهياكل الفولاذية، وآليات التفريز والابتكارات الجديدة في تقطيع المعادن، فضلاً عن طحن منتجات الجلخ غير المنسوجة، وآلات الطحن، والحلول الروبوتية للحام والطلاء، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من التجار والمتخصصين.

كما سيتم عقد 11 ندوة إضافية في اليوم الثالث من المعرض، تتضمن عروضاً تقديمية واستعراضات حيّة، وتناقش أهم القضايا العالمية الآنية، التي تهم العاملين في قطاع الأعمال المعدنية، وتتعلق بمجالات التقنيات الجديدة في ربط وتثبيت الأنابيب وحلول التقطيع المدارية، والحلول البرمجية لصناعة الصلب، إلى جانب تصنيع الكمرات والألواح، والصفائح المعدنية والتقطيع بالليزر.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الدورة ال16 من ستيل فاب تعد من أهم الدورات، سواء في حجم المشاركة أو الزوار أو الفعاليات المصاحبة، مشيراً إلى أن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة (أفضل لحام) تعد إضافة نوعية إلى فعاليات المعرض، وذلك في إطار سعي مركز إكسبو الشارقة، لتنشيط صناعة الحديد والصلب في الدولة والمنطقة، بما يخدم ويدعم مختلف القطاعات المرتبطة بها، وفي طليعتها صناعة اللحام والقطع التي تشكل جزءاً كبيراً من العلامات التجارية المشاركة في نسخة المعرض الحالية، لافتاً إلى أن معرض ستيل فاب يمثل منصة مهمة لقادة ورواد صناعة الصلب والمعادن بالمنطقة.