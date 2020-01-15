«غرفة رأس الخيمة» تستعرض فئات جائزة «ستيفي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت جائزة «ستيفي» العالمية في الشرق الأوسط أمس ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، عن الفئات المستهدفة بالجائزة وشروط ومعايير المشاركة فيها، وذلك بعدما تلقت إدارة الجائزة مؤخراً وعبر موقعها على الإنترنت مئات الاستفسارات حول المستهدفين بالجائزة، وأي المؤسسات التي يحق لها المشاركة بالجائزة، خاصة أن إدارة الجائزة وبالتنسيق مع غرفة تجارة رأس الخيمة راعي الجائزة للدورة الأولى في الشرق الأوسط، قامتا مؤخراً وبعد الإعلان عن تمديد فترة التسجيل إلى 22 يناير الجاري، بتنظيم ورشة تعريفية استهدفت عدداً من المرشحين وإدارات الاتصال الإعلامي، في عدد من المؤسسات للتعريف بالجائزة وآليات الترشيح.

وأعلن محمد حسن السبب المدير العام لغرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة: أن جائزة «ستيفي» تعد واحدة من أكبر الجوائز المرغوبة في العالم، وأن هناك أكثر من 70 دولة حول العالم، حازت على جوائز «ستيفي» الذهبية والبرونزية والفضية وذلك منذ تأسيسها في العام 2002، نظير إنجازات حققها أفراد وشركات تنتسب لهذه الدول في مجال الأعمال.

وتشمل فئات الجائزة أكثر من جانب منها الموقع الإلكتروني بما في ذلك إنتاج أفلام الفيديو، والتطبيقات والبرامج، والتقارير السنوية، وفئات جوائز الفعاليات والعروض المباشرة، لافتاً إلى أن هناك جوائز مخصصة لكل فئة تمنح للفائز مقابل الابتكار والتميز.

وفي ما يخص تصنيف الفئات المستهدفة بالجائزة، ذكر مدير عام الغرفة بالوكالة أن هناك جوائز تختص بالإدارة، ويتم التقييم والتكريم على أساس الابتكار في الإدارة التنفيذية، بما في ذلك جائزة الإدارة المبتكرة في عدد من القطاعات والشركات، كذلك فئات جوائز الشركة أو المؤسسة، مشيراً إلى أن هذه الفئات تُدْرِك الأهمية القصوى للابتكار في المؤسسة بأكملها، مثل جائزة التميّز في الابتكار للعديد من القطاعات، وأيضاً فئات جوائز الاتصالات المؤسسية، والعلاقات العامة للشركات، وهذه الفئات تكرّم الابتكار في ممارسة الاتصالات، وكذا تسيير الإدارة واستخدام التكنولوجيا.

كذلك من ضمن الفئات المستهدفة، فئة جوائز خدمة العملاء، كما أن الجائزة تستهدف أيضاً فئة الموارد البشرية، والتي تعترف بالابتكار في الإدارة والتخطيط، إضافة إلى فئة تختص بقطاع التسويق، وهي التي تحترم الإنجاز في التخطيط والممارسة التسويقية، وأيضا فئة المعنيين بالمنتج الجديد وإدارة المنتجات، وإدارة المنتجات في ١٢ قطاعاً مختلفاً، وأخيراً فئة جوائز التكنولوجيا.