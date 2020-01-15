شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة لمصر فى أكتوبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 142.9 مليون دولار، مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بارتفاع بلغ نحو 10.9 ملايين دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 8.3%.

وضمت القائمة الصادرة عن الجهاز المركزي نحو 9 أصناف تصديرية شهدت ارتفاعا في صادراتها خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة نحو 44 مليون دولار، مقابل 40 مليون دولار خلال الفترة المذكورة بزيادة بلغت 4 ملايين دولار، ونسبة زيادة بلغت نحو 10.2%، يليها صادرات الألبان والتي سجلت خلال الفترة المذكورة نحو 31 مليون دولار، مقابل 28 مليون دولار بزيادة 3 ملايين دولار ونسبة زيادة بلغت نحو 10.9%.

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ورصدت القائمة أيضا وصول الصادرات المصرية من أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية إلى 21 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 19 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بزيادة مليوني دولار، ونسبة زيادة بلغت 10.8%، كما بلغت صادرات مصر من مصنوعات لدائن نحو 15.9 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 15.7 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 1.4%.

وتناولت قائمة جهاز الاحصاء، الصادرات المصرية من الخضروات المجمدة أو المبردة والتي سجلت 14 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 11 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 31%، ثم الصادرات المصرية من البصل الطازج والتي بلغت نحو 13 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 7.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 79.6%.

وارتفعت صادرات مصر من مستحضرات عطور وتجميل بشكل طفيف حيث بلغت في أكتوبر الماضي نحو 11.3 مليون دولار، مقابل 10.5 مليون دولار في أكتوبر 2018، بنسبة ارتفاع 7%، وأخيرا سجلت الصادرات من نباتات وجذور للعطور والطب نحو 11 مليون دولار في أكتوبر الماضي، بينما كانت 10 مليون دولار في أكتوبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 6.5%.