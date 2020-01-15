شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بحوالي 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات بزيادة قدرها 500 ألف برميل.



وأظهرت البيانات أن مخزون البنزين ارتفع بنحو 3.2 مليون برميل، بينما قفز مخزون المقطرات بحوالي 6.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.



يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية التي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.