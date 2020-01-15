شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء سوق الأسهم الأمريكية قبل ساعات من التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء في ظل متابعة الأسواق لصدور نتائج الأعمال المالية للشركات عن الربع السنوي الرابع من العام الماضي، وذلك قبيل ساعات من توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وسافر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" إلى واشنطن لحضور مراسم التوقيع على الصفقة التجارية بمرحلتها الأولى، وذلك بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من البلدين.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا انخفض بنسبة 0.2% خلال ديسمبر/كانون الأول بما توافق مع التوقعات.



وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.3% وأغلق عند 58.23 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 0.4% مغلقا عند 64.49 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.04 دولار وأقل سعر عند 63.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 28939 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29054 نقطة وأقل مستوى عند 28872 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 9251 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9298 نقطة وأقل مستوى عند 9226 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3283 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3294 نقطة وأقل مستوى عند 3277 نقطة.