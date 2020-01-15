شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد خسائر 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بعد تراجعها لخمسة أيام مع استعداد الولايات المتحدة والصين لتوقيع اتفاق تجارة مبدئي وانحسار توترات الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لبرنت 29 سنتا بما يعادل 0.5 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 64.49 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 15 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 58.23 دولار.
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