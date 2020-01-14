شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يرتفع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات الثلاثاء إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بدعم من انتعاش الصادرات وأنباء عن أن روسيا - أكبر مصدر للسلعة الزراعية على مستوى العالم - تدرس تقييد صادراتها من القمح حتى يونيو/حزيران.



وتترقب أسواق السلع الزراعية العالمية يوم الأربعاء التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من البلدين.

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وتلقت أسعار القمح دعما من بيان وزارة الزراعة الروسية بأن موسكو ربما تحدد حصة من صادرات القمح (الخالية من الرسوم الجمركية) بما يعادل نحو عشرين مليون طن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران المقبل.



في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المصرية - أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم - شراء 240 ألف طن من القمح الروسي والروماني في عطاء دولي.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% إلى 5.68 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.73 دولار للبوشل والذي يعد الأعلى منذ الثامن والعشرين من يونيو/حزيران 2019، وأقل سعر عند 5.59 دولار للبوشل.