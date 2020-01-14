شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيه بي مورجان تشيس" يرتفع عقب قفزة بنحو 21% في أرباح الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيه بي مورجان تشيس" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب إعلان اكبر بنك في الولايات المتحدة تحقيق أرباح وإيرادات قوية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



وقفزت أرباح "جيه بي مورجان تشيس" بنسبة 21% إلى 8.52 مليار دولار أو 2.57 دولار للسهم في الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بتوقعات عند 2.35 مليار دولار.

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وارتفعت إيرادات البنك الأمريكي بنسبة 9% إلى 29.2 مليار دولار خلال الرربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى إيرادات بنحو 27.94 مليار دولار.



ومن جانبه، صرح المدير التنفيذي للبنك "جيمي ديمون" بأن البنك الاستثماري حقق إيرادات قياسية للربع الرابع على التوالي بدعم من انتعاش إيرادات تعاملاته بأسواق مختلفة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جيه بي مورجان تشيس" بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 138.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 140.7 دولار وأقل سعر عند 137.7 دولار.