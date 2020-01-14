شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سيتي جروب" يرتفع عقب ارتفاع الأرباح والإيرادات الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "سيتي جروب" خلال تعاملات الثلاثاء عقب إعلان البنك الأمريكي تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين في الربع السنوي الماضي بدعم من إيرادات تداولات الدخل الثابت ونمو المبيعات لوحدة الاستهلاك المصرفي.



وبلغ صافي دخل البنك 1.90 دولار للسهم في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى 12.84 دولار للسهم، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية إلى 18.378 مليار دولار أعلى من توقعات بإيرادات عند 17.855 مليار دولار.

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وبلغت إيرادات "سيتي جروب" من تعاملات الدخل الثابت 2.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات عند 1.24 مليار دولار، كما بلغت الإيرادات من التتعاملات بأسواق الأسهم 516 مليون دولار مقاارنة بتقديرات عند 673.7 مليار دولار.



وعلاوة على ذلك، حقق البنك الأمريكي إيرادات قوية من وحدة المصارف الاستهلاكية في الربع الرابع عند 8.5 ملييار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة قبل عام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "سيتي جروب" بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 81.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 83.1 دولار وأقل سعر عند 80.9 دولار.