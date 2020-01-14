- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل التراجع أدنى 18 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم متأثرةً بالضغوط على المعادن النفيسة مع عزوف المستثمرين عنها قبيل حدث تجاري في الولايات المتحدة.
وكشفت بيانات حكومية في أمريكا عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% تماشيا مع التوقعات في الشهر الماضي.
وسوف توقع الولايات المتحدة والصين غدا الأربعاء على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري على أن تبدأ بعد ذلك المفاوضات على المرحلة الثانية.
وأفادت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الرسوم الجمركية ضد الصين ستظل قائمة لما بعد انتخابات الرئاسة المنتظر انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
وفي نهاية الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% إلى 17.742 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.985 دولار وأقل سعر عند 17.69 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تواصل التراجع أدنى 18 دولار للأوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.