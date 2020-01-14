شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار أمام العملة اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي امام الين الياباني خلال تعاملات اليوم على نحو إيجابي مع تحول أنظار الأسواق العالمية تجاه الولايات المتحدة للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الجانب الصيني غداً.



ويرى مراقبون أن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين لن ينتهي بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق، بل يمكن ظهور خلافات جديدة في الفترة المقبلة.

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وسوف يحضر مراسم التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" وعدد من الشخصيات البارزة من الجانبين.



وأظهرت بيانات حكومية أن إقراض البنوك ارتفع بنسبة 1.8% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.1%، فيما سجل الحساب الجاري فائضاً بحوالي 1.79 تريليون ين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 109.9، وسجل أعلى سعر اليوم عند 110.2 وأقل سعر عند 109.8.