شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى مستوى إغلاق في نحو أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب في رابع جلسة بين خمس جلسات حيث تأثر المعدن النفيس بالتفاؤل الذي ساد الأسواق قبيل التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية بين واشنطن وبكين.



وسوف تتجه أنظار الأسواق غدا نحو البيت الأبيض للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي ستكون بحضور ممثلين رفيعي المستوى من البلدين.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس إزالة الصين من قائمتها للدول التي تتلاعب في سعر صرف عملاتها امام الدولار، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل المزيد من الانفراجة في العلاقات التجارية.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 1544.6 دولار للأوقية، وهو الإغلاق الأعلى منذ الثاني من يناير/كانون الثاني، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1549.5 دولار وأقل سعر عند 1536.4 دولار.