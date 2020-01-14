شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدمت «الإسكان» في 2019؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان عن اكتمال خطتها للعام 2019م على مستوى محاورها الإستراتيجية كافة المنبثقة من "برنامج الإسكان" الذي يأتي بين برامج "رؤية المملكة 2030"، مبيّنة أنها اختتمت العام المنصرم بتجاوز مستهدفاتها على مستوى التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وكذلك تطوير الخدمات، إذ تمكّنت الوزارة من تقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر برنامج "سكني" لأكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، استفادت من الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها.

كما أعلن صندوق التنمية العقارية عن الدفعة الأخيرة من قائمته البالغة 90 ألف مواطن أصبح بإمكانهم الاستفادة الفورية من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

واستعرضت الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الإسكان خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في الرياض اليوم، برعاية وحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أبرز ما حققته من نتائج خلال العام 2019م، إلى جانب أبرز المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها خلال العام الجاري 2020م، في إطار تسهيل تملّك الأسرة السعودية للمسكن الأول عبر توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تتناسب مع جميع الفئات، كما وُقّع خلال الحفل عدد من الاتفاقيات مع المطوّرين العقارين لتنفيذ المزيد من المشروعات السكنية، وأيضاً مع المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية.

وأوضح برنامج "سكني" خلال حفل "ملتقى وزارة الإسكان 2020"، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام الماضي 2019م بلغ 300,041 أسرة، منها 109,162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر ديسمبر وحده استفادة 51,778 أسرة، منها 24,194 أسرة سكنت منازلها.

وتوزّعت الأسر المستفيدة على مختلف الخيارات المتاحة، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حُجزت خلال عام2019م نحو 39,332 وحدة سكنية بنسبة 13% من إجمالي الخيارات المُقدمة العام الماضي، فيما سُلّم نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29%، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة 117,748 أسرة بنسبة 39%، إضافة إلى 54,647 مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18% من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.