شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-1-2020، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب ، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.549 مليار جنيه.





إيقاف تداول 13 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الكابلات الكهربائية المصرية، دلتا للإنشاء والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخدمات الملاحية والبترولية، العامة لصناعة الورق، القاهرة للدواجن، حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية.





البورصة تربح 2.4 مليار جنيه

عاودت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها مرة أخرى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب ، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209.9 مليون ورقة مالية بقيمة 763 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.96%، والعرب على 16.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.57%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 28.1 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 107.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 474.5 ألف جنيه، 96.7 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه، على التوالى.

بايونيرز القابضةقالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن عروض الشراء المقدمة منها على شركاتها التابعة لن تتأثر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إيقاف شركة فينكورب للاستشارات المالية، مضيفة أنه تم التقدم والإيداع بالدراسات المعدة من المستشار المالي فينكورب في فترة سابقة لصدور قرار الإيقاف ومن ثم سريان التقييمات الحالية لحين دراستها من الهيئة غي إطار الدراسة الاعتيادية.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف قيد شركة فينكورب للاستشارات المالية بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة وقفاً مؤقتاً لمدة 3 أشهر.

وأوضحت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإيقاف يأتي في ضوء ما ثبت ضدها من مخالفات لمعايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، ووفقاً لحكم المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018.

وكانت القيمة العادلة لسهم بايونيرز وشركاتها التابعة أخر القيم العادلة المعدة من الشركة، وأعلنت بايونيرز أمس اعتماد دراسات القيمة العادلة للشركات المستهدفة بعروض الشراء والمعدة من المستشار المالي المستقل شركة فينكورب للاستشارات المالية.

واعتمد مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، دراسات القيمة العادلة لـ5 شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية، التي تسعى إلى رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بتلك الشركات حتى 90 بالمائة.