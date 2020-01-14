شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14- 1- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14 -1 -2020 .



إيقاف تداول 13 شركة إيقاف تداول 13 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الكابلات الكهربائية المصرية، دلتا للإنشاء والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخدمات الملاحية والبترولية، العامة لصناعة الورق، القاهرة للدواجن، حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية.



البورصة تربح 2.4 مليار جنيه البورصة تربح 2.4 مليار جنيه

عاودت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها مرة أخرى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب ، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209.9 مليون ورقة مالية بقيمة 763 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.96%، والعرب على 16.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.57%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 28.1 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 107.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 474.5 ألف جنيه، 96.7 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15956 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5120 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1377 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.917 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 12.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%

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- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.826 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.97%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 5.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 بسعر إغلاق 0.005 جنيه بنسبة تراجع بلغت 61.54%

- حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 0.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 30.69%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 20.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.93%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.24%