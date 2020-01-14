شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة منتصف الأسبوع.. و"دبى" تحقق أعلى مستوى منذ أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ واصلت بورصة السعودية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالى، مسجلا أعلى مستوياتها منذ أغسطس، ودفع قطاعى البنوك والعقارات بورصة دبى لتحقيق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فى أول جلسة تداول بعد تعطلها يومين لوفاة سلطان عمان، مدفوعة بصعود قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.65% رابحا 103.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6333.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.91% رابحاً 132.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7061.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.9% رابحاً 43.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4889.03 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 249.1 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون دينار كويتى عبر 10.7 ألف صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.71%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.04%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.92%، تليه شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 10.07%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية العقارية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.69% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.10%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 4.29%.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% رابحا 27.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2802.90 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 217.7 مليون سهم محققة ما قيمته 265.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3298 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 14.55%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 13.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.62%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.70%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% رابحا 18.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1620.36 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الصناعة والاستثمار والبنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.7 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 75.49% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.08%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.51% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.68%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.57% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 4.09%، شركة ناس بنسبة 1.12%.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحا 33.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8474.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.38% خاسرا 242.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6930.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 206.9 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 126 شركة، فيما تراجع 49 سهما.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.69%، تلاه قطاعى النقل والاستثمار والتمويل بنسبة 1.50%، ثم قطاع الأدوية.