شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار مع تحول التركيز نحو الحدث التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على نحو إيجابي مع تحول أنظار الأسواق العالمية غدا تجاه واشنطن للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وسوف يحضر مراسم جلسة التوقيع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من البلدين.



واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية أمس خطوة إيجابية بإلغاء وصف الصين بمتلاعب في سعر صرف عملتها المحلية اليوان أمام الدولار، وهو قرار كانت قد اتخذته في أغسطس/آب الماضي.

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كانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في الشهر الماضي بما يتوافق مع التوقعات.



وبدأ اليوم الإعلان عن نتائج الأعمال المالية الفصلية للشركات في الولايات المتحدة عن الربع الرابع من عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.