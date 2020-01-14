شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: قطاع المقاولات يشهد تطورات متسارعة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن قطاع المقاولات يشهد تطورات متسارعة، والفرص واعدة أمام هذا القطاع، لا سيما في ظل المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها المنطقة الشرقية والمملكة عموماً، والاعتمادات الحكومية لهذه المشروعات ستسهم في تنمية قطاع المقاولات، سواءً كانت في قطاعات البنية التحية أو مشروعات الصيانة و التشغيل، وحتى مشروعات الإسكان.

وأوضح سموه أهمية التكاملية بين مختلف اللجان وإسهام ذلك في تحقيق الأهداف والغايات المنشود، مشيراً سموه إلى دور الدراسات في فهم أعمق وأدق للقطاع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، وأعضاء اللجنة.

Advertisements

واطلع سموه خلال اللقاء على ملخص لتوصيات منتدى المقاولات 2019، الذي نظمته الغرفة في شهر ديسمبر الماضي، مؤكداً أهمية هذا القطاع في ظل ما رسمته رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد –يحفظهما الله.

من جهته، ثمنّ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، دعم و اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية لأنشطة وأعمال الغرفة، وتشريف سموه و رعايته لنسخة المنتدى للعام الماضي، الذي حظي بمشاركة فاعلة من مختلف القطاعات الحكومية و القطاع الخاص.

وأكد أن العمل على تطوير قطاع المقاولات، هو جزء من أهداف واستراتيجيات الغرفة، وعملها نحو تحقيق رؤية المملكة ، مبيناً أن كلمات سموه التوجيهية وتأكيده على أهمية قطاع المقاولات، يحفز الغرفة لعمل المزيد نحو تطوير وتمكين هذا القطاع.