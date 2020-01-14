شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تواجه «الانبعاثات الغازية» بتريليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن "خطة الاستثمار الأوروبي المستدام" التي تستهدف حشد تريليون يورو (1ر1 تريليون دولار) على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة من أجل جعل أوروبا أول قارة في العالم تتخلص من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخطة والتي تمثل المحور المالي من الخطة المعروفة باسم "الاتفاق الأخضر الأوروبي"، تتضمن أيضا تعهدا بتغيير قواعد الدعم الحكومي للشركات في الاتحاد الأوروبي بحلول العام المقبل من أجل زيادة الإنفاق على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمساعدة في التخلص تدريجيا من الوقود الكربوني.