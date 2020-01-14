إدارة المعلومات: نمو إنتاج النفط الأمريكي في 2020 سيفوق التوقع السابق

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيزيد 1.06 مليون برميل يوميا في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 13.30 مليون برميل يوميا، متجاوزا التوقع السابق للإدارة والذي كان لزيادة قدرها 930 ألف برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج 410 آلاف برميل يوميا في 2021 ليصل إلى 13.71 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة المعلومات.
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