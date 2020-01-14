جيه.بي مورجان يحقق ربحا سنويا قياسيا مع انتعاش تداول السندات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جيه.بي مورجان

أعلن جيه.بي مورجان تشيس اند كو اليوم الثلاثاء عن أكبر ربح سنوي له على الإطلاق مع انتعاش أنشطته في مجال تداول السندات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مما يبعث على التفاؤل حيال البنوك الأمريكية الكبيرة التي تعلن نتائجها هذا الأسبوع.

وارتفعت الإيرادات في جميع الأنشطة الأربعة الرئيسية للبنك إلا واحدا هو الأعمال المصرفية التجارية.

وقفزت إيرادات تداول السندات 86 بالمئة عنها قبل سنة عندما كانت الأسواق تعاني من تراجع حاد أوقدت شرارته المخاوف بشأن التجارة والنمو العالمي. وزادت الإيرادات من أسواق الأسهم 15 بالمئة إلى 1.5 مليار دولار.

وقفزت إيرادات وحدة خدمات الشركات وبنك الاستثمار، التي تشمل أعمال التداول وتعهدات التغطية، 31 بالمئة إلى 9.47 مليار دولار.

Advertisements

وزاد صافي ربح البنك إلى 8.52 مليار دولار بما يعادل 2.57 دولار للسهم في ربع السنة المنتهي 31 ديسمبر كانون الأول، من 7.07 مليار دولار أو 1.98 دولار للسهم قبل سنة. وزاد صافي الإيرادات تسعة بالمئة إلى 29.21 مليار دولار.

وبحسب بيانات رفينيتيف، توقع المحللون في المتوسط أن يحقق البنك 2.35 دولار للسهم بإيرادات 27.94 مليار دولار.

وتراجع صافي دخل الفائدة اثنين بالمئة إلى 14.3 مليار دولار.