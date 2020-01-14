انفوجراف.. البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لـ6%

كتب: ضياء السقا

أصدر البنك الدولي تقريرا عن الآفاق الاقتصادية العالمية 2020، والذي يتوقع من خلاله نمو في معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة مصر، والذي يقابله انخفاض في اقتصادات الدول المتقدمة، والتى أرجعها إلى ضعف الصناعات التحويلية، فضلاً عن التأثيرات السلبية لزيادة تعريفات الولايات المتحدة

من جانبه، نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا سلط من خلاله الضوء على تقرير البنك الدولي، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالى لمصر سيصل لـ6% فى 2023.

وفيما يلي الانفوجراف

Advertisements