شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم 14-1-2020 .. الدولار يفقد 204 قروش منذ بداية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد عدد من الأحداث والأخبار الهامة اليوم الثلاثاء 14-1-2020 لعل أبرزها استمرار تراجع الدولار ليبلغ قيمة التراجع 204 قروش منذ مطلع 2019 حتى اليوم، فى ظل زيادة كبيرة فى التدفقات النقدية.

الدولار يواصل التراجع ويفقد 204 قروش خلال عام ليسجل 15.83 جنيه

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، ليفقد نحو 204 قروش منذ بداية العام الماضى، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.83 للشراء فى الوقت الحالى، مقارنة بـ17.87 جنيه للدولار، بداية العام الماضى فى يناير 2019، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.

التنمية الصناعية تطرح 1705 قطعة أرض بالمرحلة الثانية من خلال البوابة الألكترونية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازى اليوم عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في اطار المرحلة الثانية من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين، وتشمل المرحلة الثانية طرح 1705 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة اجمالية قدرها 4.2 مليون م2 تقريبا تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف م2.

ودعا غازي كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال بالاطلاع على البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية وسحب كراسات الشروط والتقدم على الاراضي المتاحة بدءا من اليوم الثلاثاء عبر البوابة الحكومية.

كانت الهيئة قد قامت بالإعلان لأول مرة عن طرح أراض صناعية على البوابة الالكترونية للخريطة الصناعية كمرحلة اولى أكتوبر الماضي على اجمالي عدد 2050 قطعة ارض, وجاري دراسات الطلبات المقدمة عليها للبدء في إجراءات التخصيص.

مطالب بفتح السوق الأمريكى والإفريقى أمام صادرات الجلود

طالب محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود، الحكومة بفتح أسواق تصديرية جديدة أمام قطاع الجلود ودخول المنتجات الجلدية إلى أسواق ذات تنافسية عالية أبرزها السوق الأمريكي والإفريقي، بالإضافة إلى الأسواق العربية ذات العلاقات السياسية القوية مع مصر أبرزها السعودية والإمارات، موضحا أن تذليل كافة الصعوبات أمام صادرات مصر لهذة الدول لابد أن تتضمن طرق الشحن ودعم الصادرات لهذا القطاع .

وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن صادرات الجلود والمنتجات الجلدية انخفضت بنحو 24.7% خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر عام 2019، لتسجل نحو 73.6 مليون دولار مقابل 97.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 ، ولابد من فتح أسواق جديدة تستوعب حجم الصادرات المصرية من الجلود وترفع من حصة مصر بالخارج

البنك المركزى: انخفاض إيرادات النفط والغاز فى ليبيا 6% فى 2019

قال البنك المركزى فى بيان اليوم الثلاثاء إن إيرادات ليبيا من النفط والغاز تراجعت إلى 31.4 مليار دينار ليبى (22.49 مليار دولار) فى 2019 من 33.5 مليار قبل عام.وليبيا منقسمة بين حكومتين متناحرتين فى طرابلس والشرق، حيث يوجد بنك مواز ما يجعل من الصعب الحصول بيانات دقيقة على المستوى الوطنى.غير أن البنك المركزى فى طرابلس يسيطر على إيرادات النفط التى تحولها المؤسسة الوطنية للنفط وتمثل الغالبية العظمى من دخل ليبيا.

رئيس شعبة السيراميك: تخفيض أسعار الطاقة انفراجة حقيقة للصناعة

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علق شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، على تصريحات وزارة المالية الأخيرة بالبرلمان الخاصة بتخفيض أسعار الطاقة وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع قائلًا إن هذه القرارات جاءت بمثابة انفراجه للصناعة المصرية، فهي تعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعى والعمل على حل مشكلاته.

وأشار عفيفى، إلى أن الشعبة اجرت العديد من اللقاءات بهدف التعريف بالتحديات التي تواجه الصناعة خاصة فيما يتعلق بسعر الغاز، مشيرا إلى أن تحركات وزارة البترول ووزارة الصناعة والمسئولين فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كانت إيجابية وتؤكد حرص وجدية الجهات الحكومية علي الاستماع والوقوف إلى جانب الصناع وتذليل العقبات التى تواجه الصناعة المصرية

وأشار عفيفي إلى أن هناك عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة وايجابية للغاية نتيجة هذه القرارات التي ننتظرها منذ سنوات خاصة ان مصانع السيراميك علي سبيل المثال لم تعمل بكل طاقتها الإنتاجية منذ فترة طويلة كما فقدنا بعض الأسواق المهمة في التصدير بسبب الأعباء التي وضعتنا في موقف تنافسي صعب للغاية.

البنك الأهلى المصرى يؤكد سلامة أنظمة الدفع ويحذر من الشائعات

أكد البنك الأهلى المصرى، عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعى على مدي الأيام الماضية من رسالة صوتية -غير معلومة المصدر- تدعى خطورة التعامل من خلال المدفوعات الإلكترونية وتعرض بيانات العملاء لأية عمليات قرصنة وأن هذا الادعاء عار تماما من الصحة.

وسبق للبنك الأهلى المصري إصدار رسائل نصية لعملائه وتنويه على موقعه الإلكتروني، فى اطار توعيته المستمرة لعملائه يؤكد على أهمية عدم قيام العملاء بتداول أرقامهم السرية أو أية بيانات تعريفية حفاظا على معاملاتهم المالية.

والبنك الأهلى المصري حاصل على شهادات متعددة و من جهات دولية تعزز من سلامة إجراءات حفظ المعلومات و يضع سرية بيانات و حسابات عملائه كأولوية قصوى فى منظومة التشغيل و يتبع اعلى المعايير التأمينية للبيانات و آليات استخدام منتجاته الإلكترونية.

نيفين جامع: تنسيق كامل مع كافة الوزارات لتنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية، في إطار مبادرة "جسور" والتي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز ودعم التجارة الخارجية والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تسهيل التجارة البينية بين مصر و10 دول بشرق إفريقيا في ضوء تنفيذ توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي باعتباره أحد المقاصد التصديرية الهامة للمنتجات المصرية.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون بين وزراتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام للاستفادة من الأراضي الصناعية غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من خلال تخصيص ورش صغيرة بها لتدشين صناعات صغيرة تسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب خاصة في ظل حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومى.

سلامة الغذاء: منع تداول منتجات الأغذية للمصانع غير المسجلة لدى الهيئة

قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلزام جميع مصانع الاغذية بالقاهرة الكبرى (الجيزة - القليوبية - القاهرة) بإخطار الهيئة بجميع المنشآت الغذائية الواقعة تحت إدارتهم قبل نهاية يناير الجارى، عبر استيفاء البيانات والمرفق بهذا المنشور، أو عبر عنوان هيئة سلامة الغذاء.

وقال منشور رسمي للهيئة، تم إرساله لمصانع الأغذية، إنه لن يتم السماح بتداول المنتجات الخاصة بالمصانع التي لم تقم بالتسجيل لدى الهيئة، بدءا من 1 فبراير 2020 حرصا على سلامة المستهلك وتجنبا لطرح منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي نتيجة تصنيعها في أماكن غير مطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء.