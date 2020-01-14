شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه..و"برنت" يقترب من 65 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



ومن المنتظر غدا توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بحضور شخصيات رفيعة المستوى ممن البلدين لينتهي بذلك فصل من النزاع التجاري الأمر الذي يعزز الطلب على السلع، ومن بينها الخام.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بياناتها بشأن مخزون النفط في الولايات المتحدة بينما سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية اليوم.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 58.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1% إلى 64.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.04 دولار وأقل سعر عند 63.9 دولار.