شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات ضعيفة، وذلك على الرغم من التفاؤل بشأن انتظار التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين.



وأظهرت بيانات حكومية أمس بأن ثقة الشركات في نيوزلندا سجلت -21 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، فيما انخفضت تصاريح البناء بنسبة 8.5%.

Advertisements



وتنوي الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في البيت الأبيض بحضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب.



وسوف تبدأ المفاوضات على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين البلدين بشكل فوري، لكن على الأرجح، سيتأجل التوقيع عليها لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6612، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6635 وأقل سعر عند 0.6603.