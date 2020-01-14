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الطيران المدني تعرف بالفرص الاستثمارية في معرض الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الكويت

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 في نسخته الثانية، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الحالي تحت رعاية أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح .

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع واستعراض التطورات الكبيرة التي وصل إليها قطاع الطيران المدني في المملكة، وعرض مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 28 مطارا، إضافة إلى إطلاع الزوار على استعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران بعد فتح التأشيرة السياحية بالمطارات وبدء استقبال المملكة للوفود الزائرة بغرض السياحة.

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وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي بالهيئة طلال العبيلان، أن مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في هذا التجمع المهم تأتي لإبراز إنجازات قطاع الطيران المدني واستعراض المشاريع القائمة وتأكيد تميز الطيران المدني في المملكة العربية السعودية في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة بالطيران المدني، لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني في المنطقة.

وبين العبيلان أن المعرض يشكل منصة مستقلة للتعريف من خلالها على آخر التطورات في مجال صناعة الطيران، لاسيما النقل الجوي والخدمات الأرضية، وسيتيح الفرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في مجال النقل الجوي، ومستلزمات المطارات الحديثة.

يذكر أن معرض الكويت للطيران 2020 في نسخته الثانية، سيحظى بمشاركة أكثر من 35 دولة من بينها المملكة العربية السعودية، و200 شركة من شركات الطيران المدنية والعسكرية بالإضافة إلى شركات الخدمات ذات الصلة بالطيران لعرض آخر ما تم التوصل إليه من تطور في مجال صناعة الطيران وتقديم آخر التقنيات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 70 طائرة متنوعة في فعاليات المعرض، كما يهدف معرض الكويت للطيران إلى الترويج للطيران الخاص والخدمات والصناعات الجوية في الأسواق العالمية، ونقل الخبرات العالمية وآخر المستجدات والتكنولوجيا في مجال الطيران والفضاء.