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6 ملايين غرامات على مقدمي خدمات الاتصالات بينهم 5 شركات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فرضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت 6 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية «STC»، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات «ليبارا موبايل»، وشركة اتحاد «فيرجن موبايل»، إضافة إلى مخالفين آخرين، بسبب ارتكابهم مخالفات عدة لنظام الاتصالات، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

وتضمنت هذه المخالفات عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحددة. بالإضافة إلى استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.

وكشفت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية قدرها 590 ألف ريال بحق شركة الاتصالات السعودية «STC»، وغرامات مالية قدرها 876 ألف ريال بحق شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 60 ألف ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات «ليبارا موبايل» 2.57 مليون ريال، وشركة اتحاد «فيرجن موبايل» 152 ألف ريال. وبلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 2.05 مليون ريال، مؤكدة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.

وأوضحت الهيئة أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

الغرامات

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590,000 ريال

«STC»

876,000 ريال

«موبايلي»

60,000 ريال

«زين»

2,572,000 ريال

«ليبارا موبايل»

152,000 ريال

«فيرجن موبايل»

2,065,850 ريالا

ضد مخالفين آخرين