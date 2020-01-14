شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء.. و1 جنيه مصرى بـ 0.24 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 14-1-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى ، و1 يورو نحو 4.18 ريال سعودى، وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودى. دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودى. 1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو = 4.18 ريال سعودي. يورو (EUR) 1 يورو = 4.18 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

جنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.87 ريال سعودي. جنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.87 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني. دولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.87 ريال سعودي. دولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.87 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.59 ريال سعودي. دولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.59 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي. ين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 29.33 ين ياباني. Advertisements

جنيه مصري (EGP)1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي جنيه مصري (EGP)1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.23 جنيه مصري درهم إماراتي (AED)1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي درهم إماراتي (AED)1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي جنيه سوداني (SDG)1 جنيه سوداني = 0.08 ريال سعودي جنيه سوداني (SDG)1 جنيه سوداني = 0.08 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 12.02 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي دينار جزائري (DZD)1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 31.85 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)1 دينار بحريني = 9.954 ريال سعودي دينار بحريني (BHD)1 دينار بحريني = 9.954 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.

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