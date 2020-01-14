شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اللجين تبحث تعدل اسم وأغراض الشركة في 4 فبراير المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة اللجين دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المُقرر عقدها في 4 فبراير المُقبل، وذلك للتصويت على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي المتعلقة باسم الشركة.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستبحث تعديل المادة 3 من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 108.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة خلال الربع الحالي لعام 2019 بسبب توقف الإنتاج بمصنع ناتبت من أحداث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت اللجين صافي خسائر بلغ 258.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 154 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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