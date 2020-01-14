اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان على طرق جديدة لتعزيز القواعد العالمية بشأن الإعانات الصناعية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:18 مساءً, 14 يناير 2020 م
المناطق - واس
أعلن ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان عن موافقتهم على تعزيز القواعد الحالية بشأن الإعانات الصناعية وأدانوا الممارسات القسرية لنقل التكنولوجيا .
وفي اجتماع عُقد في واشنطن العاصمة ، اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان على أن القائمة الحالية للإعانات المحظورة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية غير كافية لمعالجة دعم السوق وتشويه التجارة الموجود في بعض الولايات القضائية.
وخلصوا وفق بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى ضرورة إضافة أنواع جديدة من الإعانات المحظورة دون قيد أو شرط إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات والتدابير التعويضية.
ووصف مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان في تصريح البيان المشترك بالخطوة المهمة نحو معالجة بعض القضايا الأساسية التي تشوه التجارة العالمية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي كرر باستمرار أن المفاوضات متعددة الأطراف يمكن أن تكون فعالة في حل هذه المشاكل.
ورحب المفوض الأوروبي بشراكة الولايات المتحدة واليابان في هذا الرأي، وقال إن هذا البيان هو أيضا رمز للتعاون الإستراتيجي البناء بين ثلاثة لاعبين رئيسيين في التجارة العالمية.
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