شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة السيراميك: تخفيض أسعار الطاقة انفراجة حقيقة للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، على تصريحات وزارة المالية الأخيرة بالبرلمان الخاصة بتخفيض أسعار الطاقة وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع قائلًا إن هذه القرارات جاءت بمثابة انفراجه للصناعة المصرية، فهي تعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعى والعمل على حل مشكلاته.

وأشار عفيفى، إلى أن الشعبة اجرت العديد من اللقاءات بهدف التعريف بالتحديات التي تواجه الصناعة خاصة فيما يتعلق بسعر الغاز، مشيرا إلى أن تحركات وزارة البترول ووزارة الصناعة والمسئولين فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كانت إيجابية وتؤكد حرص وجدية الجهات الحكومية علي الاستماع والوقوف إلى جانب الصناع وتذليل العقبات التى تواجه الصناعة المصرية

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وأشار عفيفي إلى أن هناك عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة وايجابية للغاية نتيجة هذه القرارات التي ننتظرها منذ سنوات خاصة ان مصانع السيراميك علي سبيل المثال لم تعمل بكل طاقتها الإنتاجية منذ فترة طويلة كما فقدنا بعض الأسواق المهمة في التصدير بسبب الأعباء التي وضعتنا في موقف تنافسي صعب للغاية .

ووجه عفيفى الشكر للمسئولين في الحكومة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات واضحة وصريحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بدأ منذ سنوات خطة إصلاح جريئة سيكون للصناعة وفقا لهذه الجهود نصيب منها تؤكد علي عودة الصناعة المصرية لسابق عهدها فى ظل رعاية السيد الرئيس ومساندته للصناع وللصناعة قاطرة النمو والتنمية

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن دراستها لتخفيض أسعار الطاقة على المحروقات والكهرباء، وإلغاء الضريبة العقارية للمصانع، وذلك خلال جلسة مجلس النواب لاستماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة فرج عامر، بحضور وزير المالية؛ لمناقشة مشكلات صناعة الورق.