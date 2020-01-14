شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 – 1- 2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، استقرار ملحوظ على أسعار الذهب بمستهل التعاملات عند 683 جنيها للجرام، بالنسبة للذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا فى المحافظات المصرية، حيث تحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 5464 جنيها.

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أوقية الذهب 1543 دولار.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

ويشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

بلغ إجمالى الانخفاض فى سعر الذهب على مدار اليومين 7 جنيهات فى ظل الانخفاض الملحوظ فى السعر العالمى للذهب، بنسبة بلغت 0.30 % لتسجل أوقية الذهب سعر 1543 دولار حتى الآن، ويتأرجح سعر الأوقية طوال اليوم الثلاثاء ما بين 1543 إلى 1545 دولار لكل أوقية.