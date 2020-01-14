شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب أسعار النيكل لكنها تميل نحو الصعود بفعل خطط إندونيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم لكنها تميل نحو الصعود مدعومة بكشف إندونيسيا - أكبر منتج للمعدن في صورته الخام - عن خطط إنتاجية للاستفادة من مخزونها المحلي.



وكانت إندونيسيا قد أعلنت عن خطة لوقف تصدير النيكل الخام بداية من يناير/كانون الثاني الجاري بهدف زيادة مخزونها من المعدن واستغلاله في صناعات محلية لا سيما الصلب.



وعلاوة على ذلك، تستهدف الحكومة الإندونيسية حظر تصدير جميع إنتاجها من المعادن في صورتها الخام لتلببية احتياجاتها في الصناعات المحلية.

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وأفادت الحكومة في "جاكررتا" أنها تنوي بنناء خمسة مصانع على الأقل لصناعة بطاريات باستخدام النيكل ومعادن أخرى لتلبية احتياجات السيارات الكهربائية.



وربما تؤدي الخطط الإندونيسية إلى تراجع المعروض من النيكل في الأسواق العالمية مما دفع أسعاره نحو الصعود في الآونة الأخيرة.



وعلى صعيد التعاملات، اليوم، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 13865.6 دولار للطن، وذلك بعد ارتفاعه منذ قليل بنسبة 1.5% أعلى حاجز 14 ألف دولار للطن.